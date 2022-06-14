台北市政府網軍疑雲延燒，市議員苗博雅在議會要公務員念出網路推文，市長柯文哲14日相當氣憤，不滿議員怎麼可以把公務員叫來議會讀PO文，極盡訕笑、羞辱，國家公務員不是議員作秀工具。苗博雅對此回應，柯文哲的說法真的是有認知作戰嫌疑，全程所有議員，沒有任何議員對公務員有任何訕笑或羞辱言詞，大家是非常理性、平和討論一個重要的市政問題。

議會財建委員會昨針對「PTT發文事件調查」專案報告，涉及於公務時段在PTT發表與公務無關的交通局林姓科長列席備詢，苗博雅當場要求林科長念出曾發出的推文。

柯文哲今炮轟怎麼可以把國家基層公務員叫到議會來自己讀PO文，極盡訕笑、羞辱，「這我非常生氣」。國家公務員不是議員作秀的工具，這違反比例原則，身為長官如果不站出來保護自己的員工，就不配做他們的長官。

對此，苗博雅回應，質詢內容完全公開在網路上，大家可以看到沒有任何議員對公務員有任何訕笑或羞辱言詞，大家非常理性、平和討論重要的市政問題，議員訕笑羞辱公務員，這是完全扭曲跟虛構的事。

苗博雅強調，昨天呈現的所有證據，已經證實了台北市政府根本就是螺絲掉滿地，我們這些議員幫忙把螺絲鎖緊，是在幫市長做好他沒做的工作，結果市長現在來對我們這些議員生氣，不知道這是不是「見笑轉生氣」。

苗博雅說，如果今天不是這些公務員自己做了違法的事，議會何須開專案會議來調查，加開專案會議是要做好議員的工作，今天叫官員來議會接受調查就叫作秀的工具，她覺得柯文哲這樣的說法已經是是非不分、顛倒黑白。