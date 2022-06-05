花蓮中南區疫情專責病房都已滿房，北區還有136房，衛生局將協調有入住必要的病人，可轉到北區照顧。（縣府提供）

花蓮今天新增新冠肺炎本土個案969例，端午連假確診案例有稍降，不過，花蓮中南區專責病房都已滿房，北區則還有136房，顯示疫情「往南」走？對此衛生局長朱家祥，中南區玉里有大型長照機構，昨天通報確診數就有增多，看出有這趨勢疫情往南走，衛生局會做疫情比對發展分析，有結果就會公布。如果中南區專責病房已滿，將協調入住北區病房。

端午3天連假收假日，新增確診數低於千例，居家照顧人數新增1062人，花蓮縣醫療院所(含衛生所)通報有925例，外縣市醫療院所通報41例；其中12歲以下有107例，65歲以上有172例；防疫旅館共計剩餘空床數為166床，加強版防疫旅館空床數為65床，目前專責病房北區餘裕收治量能有136床。

有關明(6)日起，第二輪家用快篩實名制將開始，朱家祥說明，即日起至6月30日免費提供0至6歲幼兒5劑快篩，家長可持2016年1月1日後出生的孩童健保卡，至全國近五千家販售家用快篩試劑實名制健保特約藥局或衛生所領取5劑，身分證字號尾數單號者為週一、三、五領取，雙號為週二、四、六領取，週日則皆可領取，民眾可購買以備不時之需可立即使用。另外，2歲以下的孩子不建議使用鼻子的快篩試劑。

朱家祥說，期待疫情逐漸趨緩，非假日效應，花蓮朝向穩定下降趨勢，尤其天熱也是對病毒不良環境。目前花蓮中區與南區都沒病房，北區還有。台灣整體疫情往南緩升，雙北基隆桃園往下走，今天高雄確診就增多，因此有趨勢疫情似乎往南走，花蓮南區昨天通報個案較多，當地有大型長照機構，衛生局將比對分析，有異狀會向鄉親報告。