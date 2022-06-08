兩歲童恩恩因新冠離世，恩恩爸為愛子討公道的人倫之舉竟被中央用來卸責給地方。防疫學會理事長王任賢指出，衛福部的「傳染病防治醫療網」是唯一有權跨區調動專責病床及救護車的平台，新冠急診送醫第一時間就是應該電1922，由1922向該醫療網的地區指揮官請求專責病房。

和所有人一樣，恩恩爸在面對新冠急症的孩子時，打了119（新北消防局負責），也打了1922（衛福部負責）；當恩恩爸報怨打了119後81分鐘，救護車才到，中央好像撿到槍，網軍、綠媒立刻將批判火力全齊中到新北市長侯友宜身上。

行政院發言人羅秉成8日利用受訪的機會再補一槍，呼籲新北市長侯友宜，將對家屬的關懷化為行動，從內部進行行政調查，提出事件完整報告。

不過，中央也別高興太早，恩恩爸也表示，無法接受1922花143分鐘才轉達救命的需求。119消失的81分鐘和1922消失的143分鐘，倒底是中央指揮中心要負較大責任？還是地方政府要負較大責任？

王任賢指出，「傳染病防治醫療網」是在SARS的時候建立，是個有法源的常設任務編組，指揮官是國家法定兼職公務員；平時六區的指揮官為地方衛生局的最高防疫參謀，疫情出現且中央成立流行疫情指揮中心時，六區指揮中心自動啟動，由地區指揮官調動所有醫療資源協助防疫。

王任賢指出，新冠是第五類傳染病，確診者是要使用專責病房而非一般加護病房，北北基所有的新冠專責病床都是由台北區指揮官張上淳負責調度，他也可以調度轄區內的救護車。

王任賢指出，因此，恩恩爸第一時間應該致電1922，由1922向台北區傳染病防治醫療網請求新冠專責病房。

王任賢指出，之前，基隆二歲童的送醫過程也是找錯管道，透過地方衛生局找專責病房，結果找了5家醫院都找不到專責病房，正確的管道還是要透過台北區傳染病防治醫療網找。

新冠急診送醫，中央要卸責地方，結果把責任也推到桃園市長鄭文燦頭上。桃園市大溪林姓4歲及2歲小兄弟5月底確診，哥哥6月2日上午突然臉色發白、全身顫抖且意識不清，兄弟倆血氧濃度皆低於標準值95％，爸媽打119求救，卻被告知「救護車要等40分鐘」。桃園市消防局回應，擔心家長太著急才會告知等救護車時間會較長，建議「自行就醫」。