家住嘉義的曾姓男子，去年8月間駕車到新北市板橋區金門街，正在停等紅燈時，疑因不滿被另一輛機車超車，竟突然駕車斜切、停到該機車騎士前方理論，待對方道歉後才離開，沒想到事後曾男接到罰單，他被檢舉並裁罰1.8萬元且吊照半年，忿忿不平提起行政訴訟、欲找騎士對質，遭法院駁回，台中高等行政法院判該裁罰確定。

判決指出，曾男去年8月4日早上8點左右，駕駛小轎車經過板橋金門街，當時他正在路口停等紅燈，未料，原本行駛在曾男後方的機車突然超車道曾男前方，引發曾男不滿，竟也往前行駛一段路後，再以斜切的方式攔住該名騎士，曾男並搖下車窗與對方理論，最後騎士道歉才作罷。

原本以為事過境遷的曾男，事後竟然接到罰單，是該名騎士拿著行車紀錄器拍下的影像提出檢舉，警方並依照騎士提出的影像，確認曾男座車確實以斜切的方式插進騎士前方車道，並將車停在路旁理論，導致後方車輛必須沿雙黃線或以跨越雙黃線的方式行駛，相當危險，監理單位因而對曾男裁罰1.8萬元，並吊照半年。

曾男不服提起行政訴訟，他主張，事發時市後方的機車騎士先超越他，引發行車糾紛，他才會向前行駛35公尺後在路邊停車，對方提出的行車紀錄影像不完整，希望能請騎士到法院對質，並提出完整的影像，還原真相。

但一、二審法官都認為，騎士提供的影片確實顯示曾男座車停在路邊、與他人理論，此行為已嚴重危及用路人安全，且有引發追撞、擦撞等交通事故的風險，曾男違規事實明顯，沒有誤判的情況，也無須與騎士對質，判決裁罰確定。