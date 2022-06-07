新北市衛生局去年共對轄內食品、化粧品及藥物違規廣告開罰1069件、裁罰4073萬餘元，僅為食品卻誆稱可「預防新型冠狀病毒」，化粧品也妄稱具有「毛囊細胞再生」等誇張不實功效，而違規廣告的媒體類別以網路為最多，其次為電視。

食品藥物管理科長楊舒秦表示，去年食品廣告開罰最多，有661件、裁罰2476萬餘元，食品及化粧品以減肥瘦身類占最大宗有246件、占37％；藥物則是因未申請廣告核定、廣告主不具藥商資格或不熟悉產品涉及中藥成分，誤認為食品於網路購物平台販售及廣告而遭裁罰。

其中，食品宣稱誇大及療效以喬依斯股份有限公司被祭出最高累計罰鍰500萬元，其「Dr.Choice台灣綠蜂膠舌下葉黃素」系列產品，誆稱「有效降低白內障、再生視神經、一罐解決眼睛各種疾病」，累計開罰276萬。

其次寶達克生醫科技股份有限公司共被裁罰426萬4000元，「日本專科喉立淨舒活防護膠囊」產品，佯稱「預防肺腺癌、支氣管發炎」被罰96萬；貽詠有限公司共被裁罰251萬2000元，其「美國CLK黑蒜健康能量」產品，妄言「預防新型冠狀病毒、殺死呼吸道感染的細菌」也被累計開罰90萬。

化粧品違規廣告累計罰款首位是富家利國際股份有限公司共61萬；善意實業有限公司36萬居次，第3是瀚柔國際股份有限公司34萬。富家利全年罰得最多且連年上榜，其前2名產品「日本全新黑髮極限毛髮賦活精華EX-PLUS」及「日本黑髮極限EX-PLUS髮根強健洗髮素」，宣稱「毛囊細胞再生760％、毛細血管再生810％」，第3名則是善意實業有限公司的「雷射後修護面膜」，違規內容為「對抗紅腫發炎、刺激細胞再生、新生膠原」廣告都宣稱虛偽誇大。

楊舒秦呼籲，網路及電視購物固然方便，但在消費前務必擦亮雙眼、避免受騙，並強調衛生局持續監控廣告並依法嚴懲違規業者，商家及媒體平台刊登產品廣告前務必先了解廣告相關法規，以免誤觸法網。另外，為強化業者知能，衛生局每年會辦理廣告法規講習，並於「新北衛什麼」FB粉絲專頁發布衛教訊息。