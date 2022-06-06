民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（6日）表示，不是指揮中心不盡人情，很多家屬因誤解造成儀式、道別的遺憾。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情爆發至今奪走2939條人命，死亡確診個案先前皆在24小時內火化，疫情指揮中心指揮官陳時中昨出示公文，堅持從未要求24小時火化。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（6日）表示，不是指揮中心不盡人情，很多家屬因誤解造成儀式、道別的遺憾，「我們也覺得很不捨！很不捨！」大家這段時間內為了防治肺炎，所採取的不必要措施，業者與地方政府比中央還要嚴格。

鄭運鵬今（6日）在立法院受訪表示，從疫情爆發以來，因地方政府、殯儀業者、場所都做了很好的衛生管控，讓很多人、行政官員誤以為要24小時火化；2020年1月15日公文公告修正「傳染病第四類與第五類傳染病之防治措施」，把新冠肺炎列入第五類傳染病，內容中並未提及要多久時間內火化。

此外，2021年7月9日公告，新冠肺炎之屍體處置，可採火化或報請地方主管機關核准後深埋，「以儘速火化為原則，若因宗教等因素不得火化，可報請主管機關核准後，依傳染病防治施行法細則第14條第2項規定儘速深埋。」也有考慮宗教因素，火化也沒要求24小時。

鄭運鵬再出示「傳染病分類及第四類與第五類傳染病之防治措施」公告說，相關規範各地衛生機關及殯葬主管機關都有，內容中有提到新冠肺炎報告時間是24小時，屍體處置是火化或報請地方主管機關核准後深埋，仍未提及要24小時內火化。

他表示，只是因為傳染的風險非常高，有要求兩層屍袋，裝入屍袋後也不能再打開，因此很多殯葬業者或衛生機關認為，若持續放著冷凍會有傳染的風險、相關業者服務人員也有感染風險，且持續冷凍也會衍生費用問題。

因此副指揮官陳宗彥去年6月才會回答媒體「地方殯葬業實務上還是依據24小時內火化！」也依據指揮中心規定要雙層屍袋，他有提及是「實務上」，規範上並沒有如此規範。

鄭運鵬強調，大家在實務上這樣運作，造成大家認為確診者往生24小時火化這樣的習慣，陳時中或指揮中心並沒有要求24小時火化，甚至還提及若有宗教因素還可以報請衛生機關核准，相關時序相當清楚，有不少家屬遇到這樣的狀況

不是指揮中心不盡人情、不是指揮中心不盡人情，很多家屬因誤解造成儀式、道別的遺憾，「我們也覺得很不捨！很不捨！大家這段時間內為了防治肺炎，所採取的不必要措施，業者與地方政府比中央還要嚴格。」