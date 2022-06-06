空軍官校飛行學員徐大鈞少尉5月31日駕駛AT-3教練機失事殉職，蔡英文總統今天上午前往高雄岡山基地聽取「0531專案進度簡報」，並探視慰問徐大鈞家屬。蔡英文指示國防部徹底釐清事故原因，全力協助飛官家屬處理後續事宜，並持續檢討精進國軍軍校教育的實務訓練。

徐大鈞上月31日進行飛行訓練，駕駛AT-3教練機於當天8時3分起飛，卻於8時8分光點消失，高雄消防局岡山分隊隨後尋獲機體殘骸及飛行員遺體。

蔡英文今天上午由國安會祕書長顧立雄、副祕書長陳文政、國防部長邱國正、空軍司令劉任遠等人陪同，抵達岡山基地後首先聽取「0531專案進度簡報」，瞭解失事調查進度，指示國防部徹底釐清事故原因，並全力協助飛官家屬處理後續事宜。

蔡英文總統隨後前往慰問飛官家屬，對徐大鈞不幸殉職深感不捨，除向家屬深致關切之意，也希望家屬們務必保重身體。

由於徐大鈞的祖父曾是空軍飛官並擔任新竹基地11飛行大隊大隊長，徐的父親現場也提供許多建言，蔡英文請國防部深入研究，期盼在釐清事故原因之際，也能持續檢討精進國軍軍校教育之實務訓練。