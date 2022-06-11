對於中國大陸昨晚通知停止台灣石斑魚輸入，總統蔡英文表示，這是再次以突襲式的通知，片面停止台灣石斑魚輸入，再次違反國際貿易規範，對兩岸的貿易正常往來毫無幫助，更是片面傷害兩岸關係。「我們要表達嚴正譴責」：

一，中國違反國際貿易規範：處置的慣例是個案退運或銷毀，而不是全面禁止進口，中國的做法已經違反國際貿易邊境檢驗慣例。台灣也不排除向WTO申訴。

二，台灣提供的科學證據，中國不願回應：台灣輸出的石斑魚都符合國際規範。去年被中國通報3件不合格個案，在確認安全無虞並強化源頭用藥管理後，都正面回復中國，但中國都未再進一步提供科學證據。

蔡英文指出，她已經指示行政院農業委員會即刻啟動三項因應措施，保護台灣漁民，包括 多元對內行銷拓展通路、調節上市期間及產量、獎勵加工及外銷。 因為確診隔離中的 陳吉仲主委，依然堅守崗位坐鎮指揮。

蔡英文強調，中國一而再、再而三違反國際貿易規範，打壓台灣的農產品。但是，她要告訴大家，去年，中國禁止鳳梨輸入，我們都克服難關了，這次我們也一定能克服挑戰！除了將台灣優質石斑魚外銷國際，我也要請國人一起支持台灣漁民！