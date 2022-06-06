美股主要指數期貨漲幅擴大、中國股市走高，以及國際原油價格上漲給能源股帶來提振，周一日經225指數晨收漲0.30%，為27,844.26點，扭轉盤初的下跌。東證一部指數早盤收漲0.10%，為1935.01點。

科技股仍是日經指數中表現最疲弱的板塊，早盤收跌0.27%，但半導體設備大廠東京威力科創逆勢上漲1.5%。

早盤以能源股表現最佳，大漲2.54%，日本第二大石油公司出光興產（Idemitsu Kosan）以及ENEOS分別上漲3.47%和3.23%。

美股道瓊指數上周五收跌1.05%，目前其指數期貨上漲0.4%。標普500指數上周五跌1.63%，目前其指數期貨上漲0.51%。那斯達克指數上周五重挫2.47%，目前其指數期貨上漲0.68%。美國非農就業數據優於預期，使聯準會將採取激進做法收緊貨幣政策的擔憂升高。

日經指數中其他表現亮眼的個股，包括Uniqlo母公司迅銷上漲1.47%，任天堂漲0.73%。

市場看好日本政府將重啟「GoTo Travel」旅遊振興方案，觀光 旅遊股強勢表態，全日空漲2.66%，旅行社H.I.S漲2.15%。