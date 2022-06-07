10年期美債隔晚升至3％，港股7日早盤表現反覆，曾挫逾200點後回升，但半日仍以下跌收盤。

恒指低開76點報21,577點，甫開曾跌209點，低見21,444點，但低位有買盤支持，大市止跌回升，最多倒升90點，高見21,744點，臨近午市再度回落。最終恒指早盤收報21,628點，跌25點或0.12％；國指早盤收7,501點，升1點或0.02％；科指收4,625點，升23點或0.5％。

大市成交811.21億港元。

藍籌股個別發展，友邦下滑0.9％；建行降1.4％；平保降0.9％；舜宇挫4.6％，為表現最差藍籌；港交所升1.7％；藥明生物揚2.8％；李寧漲0.5％。

科網股支撐大盤走高，阿里健康為升幅最大藍籌，早盤飆6％；其母公司阿里巴巴半日揚3.7％；京東升4.8％；美團一度停在兩百元之上，半日升0.2％；騰訊升1.1％；快手漲2.7％；嗶哩嗶哩升1％。