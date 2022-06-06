爭取代表民進黨參選新竹市長的行政院顧問鄭宏輝，昨（5）日在臉書分享老牌便當店的傳承，及年輕老闆傳承店家的初心。鄭宏輝說，他對於新竹市有一個願景，就是希望新竹成為一座讓青年勇於實現理想的城市！

跑遍新竹各處的鄭宏輝，對於美食情有獨鍾，不時會在臉書與網友分享當地知名美食店家。昨日他分享一間由年輕老闆接下傳承的老牌便當店，第二代不只接下傳承，除了餐點外還針對餐盒投入心力進行設計。

鄭宏輝指出，許多人吃便當時都會發現三格小菜的湯汁全都混在一起，只能配著番茄炒蛋的醬汁吃空心菜，而年輕老闆為了避免此情況發生，設計出了一種可以把每樣小菜完全分開的便當盒，保留每到料理的美味，甚至還能在便當盒內裝入一碗可拿出的湯，大讚年輕老闆用心又充滿創意。

鄭宏輝表示，該便當店的店內有一截從牆上延伸出來的木頭枝幹，樹梢上甚至有一朵朵小花，年輕老闆透露該株原本開在舊店，是重新改裝時特意留作紀念，希望二代店能夠像枝幹一樣生生不息，持續開花結果。

鄭宏輝說，聽到年輕老闆投注在二代店的理想與心血，他期望新竹市可以成為一座讓青年勇於實現理想的城市，用美食行銷新竹，繼續打開新竹的故事！