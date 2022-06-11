國民黨新竹市長選舉提名進入最後整合階段，議長黃健庭昨天拜訪市議會黨團，要求黨團市議員就清大通識中心主任翁曉玲、立委鄭正鈐與地方自推的市議員林耕仁不記名假投票，最後林高票勝出。黨務人士表示，林確實有出線有機會。

「大概就是林耕仁」，新竹市議長許修睿喊話，市議會黨團成員絕大多數支持林參選下屆新竹市長，黨中央「要贏就讓我們打，不要贏就隨便你，要是派阿貓阿狗來選，必敗無疑」，責任自負。

黨務人士則說，現在提名態勢已相對單純，因為黨中央沒有特定想要誰，如果最後在地聲音堅持林耕仁可以一戰，黨中央不會堅持不要、特意否定或反對。

為協調新竹市長提名，黃健庭昨天上午10時30分拜訪新竹市議會，邀集所有黨團市議員，就翁曉玲、鄭正鈐與林耕仁3人，不記名假投票，盼了解市議會最真實的支持動向。許修睿說，投票結果翁獲1票、鄭2至3票，其他都支持林。

新竹市長不記名假投票結果出爐後，黃健庭告知，會將結果帶回黨中央，待朱立倫返國後再做最後裁示。

許修睿表示，即便比民調，林耕仁也是可能人選中最高，但現在已經沒有時間再進行如民調等其他程序，關鍵就是黨要不要提名而已。

對於黨內質疑林耕仁民調不夠高，許修睿直言，這是中央拖累地方，就像林耕仁民調支持度20幾趴，黨中央支持度只有10幾趴，「你還要我怎樣」；如果今天黨中央政黨支持度拚到30趴，林沒有40趴，「我切腹自盡」。

許修睿說，都是黨中央一直弄，一回桃園市長徵召搞不好，一回苗栗縣長徵召搞不好，這樣地方要剩幾趴；正式提名後林耕仁才有名義團結地方所有人，支持度還可再拉高10趴，這樣就會當選，這是所有氛圍一起造成，應該一起努力。