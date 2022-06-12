彰化市長選戰歷來都是最競爭，市長林世賢已獲民進黨提名拚連任，國民黨12日起一連3天，將從晚上6點至10點舉辦電話民調，黃玉芬、張東正為了拚出線，連日在路口揮手拜票，張東正還請來本土藝人李燕，電話拜票，黃玉芬則在臉書秀十大政見，激戰從街頭打到空中。
彰化市長選舉，這屆林世賢、張東正和黃玉芬互拚，3人的得票都超過3成，最後林世賢以4萬3085票，險勝張東正4萬2766票和黃玉芬3萬7006票，下屆選戰，原班人馬再度要上場，不過，黃玉芬已從無黨加入國民黨，藍營內得先廝殺一番，淘汰1人出局。
國民黨彰化縣黨部表示，張東正和黃玉芬都擔過議員，民意基礎不相上下，為了公平起見，12、13、14日晚上6點至10點採取電話民調，15日揭曉結果，提名民調最高者，凝聚藍營團結。
黃玉芬這屆轉戰失利後，又投入立委選舉，儘管都敗選，但票數可觀，黃玉芬會柔道、鋼琴和捕蜂，被封為「女王蜂」，沉寂一段時間後，投入國民黨，企圖東山再起。
黃玉芬為了這次民調，連日在街頭揮手、鞠躬，並在臉書陳列十大政見，並製作短片，呼籲支持者，接到電話民調一定要聽到訪問結束，全程約2分鐘，中間掛斷問卷無效、換人無效，並提醒還要講出支持者全名。
彰化縣議會機要祕書張東正，這屆以些微票數落敗後，一直準備捲土重來，太太陳銌銌從市代選上縣議員，兩人一起勤走基層，藍營內也有雜音，質疑夫妻兩人都參選，並不有利，張東正則強調，兩人從政，服務加倍。
張東正表示，議員是監督縣政，他是選彰化市長，並不牴觸。這次拚民調，除了街頭大陣仗，還請來本土藝人李燕電話拜票，議員太太陳銌銌也是助選員。
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