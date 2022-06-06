俄羅斯持續入侵烏克蘭，德國政府今年5月接管俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）位在德國的子公司Gazprom Germania，俄國隨即展開反制，停止向Gazprom Germania供應天然氣，根據德國媒體估算，未來德國購買天然氣的成本一年得多花50億歐元（折合約新台幣1600億元）。

「週日世界報」（Welt am Sonntag）報導，在俄國上月決定停止供氣給Gazprom Germania後，未來德國必須在市場上採購替代天然氣，以經濟部長哈柏克（Robert Habeck）估計每天須額外採購1000萬立方公尺的天然氣估算，一年得花約35億歐元，雪上加霜的是，哈柏克近日啟動雷登（Rehden）市的天然氣儲存設施後，未來成本又進一步增加。

報導提及，上述這些多出來的成本，將轉嫁給能源供應商，最終會轉嫁予消費者，10月開始可能進一步加收天然氣稅。

歐盟能源政策首長上月曾表示，為了降低對俄國能源的依賴，計劃在冬季來臨前聯合採購天然氣。但外媒引述分析師說法指出，在2大情況包括供給吃緊、企業協調不易等影響，該計畫恐難順利推動和執行。

俄國擴大能源戰，除了德國外，先前也接連切斷波蘭、保加利亞、芬蘭、荷蘭、丹麥等國的天然氣供應。