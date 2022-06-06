李姿瑩獨力照顧年邁雙親，感受到喘息服務帶來的加油力量。（廖素慧攝）

60歲以上照顧老弱親人成為常態，讓照顧者常積勞成疾，嘉義市揪集24家特色店家加入喘息服務，形成「微笑商店地圖」，對家庭照顧者有優惠，獨生女李姿瑩照顧年邁雙親7年多，她說，感受到喘息服務帶來的加油力量。

嘉義市衛生局長廖育瑋表示，依據衛福部的資料目前家庭照顧者要照顧1.1個人親人、長達約7.8年、每天照顧11.1小時，身心壓力巨大，因而很多照顧者到後來往往成為被照顧者，甚至發生長照悲歌。

廖育瑋指出，家庭照顧者也需要支持系統，嘉義市現有5個照顧者據點，嘉基有「滿天星」、「艷紫荊」2個據點，嘉基連結24家特色商店提供喘息服務，讓照顧者在1杯咖啡、1個餐點的時間有短暫休息，也可以透過照顧者團體分享經驗、技巧，歡迎照顧者多利用，也歡迎更多店家加入。

嘉基醫院副院長周恬弘表示，60歲以上老老照顧已是長照常態，衛福部統計國內約有80萬至100萬人被照顧，居家服務、外籍看護、家人照顧各約3成，住宿型機構約1成，家庭照顧者往往積勞成疾，喘息服務提供他們短暫身心放鬆。

嘉義市居家服務中心副主任曾麗吟指出，嘉基2年前與黑沃咖啡中山店合作推行喘息服務，1年約有500人次使用，包括身障、早療等弱勢家庭的照顧者都可以向居服中心、照顧者據點申請，經社工評估通過即發卡，持卡到24家特約店家可享優惠折扣。

李姿瑩說，獨力照顧年邁雙親7年多，常求助無門、身心俱疲，健康也拉警報，長期照顧像是無止境的馬拉松，也好比1杯苦澀的咖啡，有苦有甘，她在黑沃咖啡得到喘息，與其他照顧者交流經驗、分享資源及互相打氣，感謝愈來愈多店家加入，讓照顧者感受到加油的力量。