彰化縣政府宣布高中以下學要遠距教學再延長一周。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情仍在高原期，彰化近幾天來，確診都破5000例，彰化縣政府經再三嚴謹評估，決議以校園防疫優先，加強保護學童健康，縣長王惠美10日宣布6月13日至6月17持續遠距教學一周，家長如有照顧需求，仍可將學童送到學校接受基本照顧。

王惠美表示，彰化縣高級中等以下學校，含國小附幼、鄉鎮市幼兒園，改遠距教學模式授課再延長一週， 目前暫不考慮採遠距教學至暑假，因須考量國小升國中課程銜接的問題，但會依校園疫情狀況滾動式檢討。

縣府表示，截至6月8日完成國小及幼兒園學童校園疫苗接種，考量中南部疫情尚在高原期，中彰投生活圈，就學就業往來頻繁，抗疫應該具備一致性。

據縣府統計，彰化縣高級中等以下學校，含幼兒園，每日約1.1萬學生到校，平均到校率約為8.7％接受基本照顧，包含午餐，縣府表示，與學校以實際行動提供綿密社會支援網絡，與家長共同照顧我們的孩子。