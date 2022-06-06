台日外交軍事將有大突破？日前日媒傳出，今年夏天日本政府可能派遣現役自衛官長駐台灣，這消息立刻在中國大陸社交平台引來大量罵聲，因若日本真的做出此舉，形同將台灣視為獨立國家。《產經》台北支局長矢板明夫則是曝光日本政府會這樣做的3點內幕，認為日本政府早已意識到此事必要性，直言「若台海發生武力衝突，會嚴重影響到日本」。

矢板明夫4日在臉書表示，日本政府打算最快今年夏天，派遣防衛省現役官員常駐台灣，他坦言「這將是1972年日台斷交後，日本首度派遣防衛省現役官員駐台，日台的軍事交流將更上一層樓」。不過他也點出，反觀美國，大約20年前就開始派現役上校軍官到AIT擔任武官，近幾年美國和台灣在軍事方面的合作，得到了廣泛展開，據說和駐台武官的貢獻有很大關係。

因此矢板明夫點出了他認為之所以日本政府會這樣做的3點內幕，「首先是來自民間的壓力」，日本經濟新聞前幾天做的民調表示，「有90%以上的日本民眾認為，台海如果發生武力衝突，會嚴重影響到日本，希望日本政府早做準備」，而下月日本就要舉行參議員選舉，日本政府需要在這個問題上有所作為，向民眾表示應對台海危機的決心。

第二則是來自「美國的壓力」。矢板明夫說，美國總統拜登5月23日在日本表示，如果台海危機爆發，美國將要協防台灣，那自然就需要同盟國日本的高度配合，日本的這個動作，其實是對拜登發言做出的回應。

最後則是「日本現在不用太考慮中國大陸的感受了」，從俄烏戰爭爆發以後，日本和中國大陸分別站在了兩個對立的陣營，雙方關係短時間內恐怕很難修好，所以此時日本政府決定在台灣問題先往前走一步。

矢板明夫最後也強調，「日方此舉一定會引起中國大陸強烈反彈，難以預料中國大陸會怎麼報復，以及日本政府能否扛得住」。他指出，今後1至2個月內，日中之間圍繞此事的水面下外交博弈，一定會十分激烈。