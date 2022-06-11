美女主播叢慧芸去年擔任國慶大會主持人，美貌和專業度驚豔全場，最近她被發現美照出現在日本交友社團，還用日文寫下：「請單身男人加我好友」，消息傳回耳裡她大喊冤，澄清是被盜用照片，沒想到還被同事虧說可能之後日本粉絲會大爆發，還幫她取好藝名叫「新垣慧芸」。

最近有網友發現叢慧芸疑似偷上日本交友社團，且用日文自我介紹說：「我是Tiffany，今年27歲，單身，請單身男人加我好友」，讓看到的粉絲相當吃驚，小心求證說：「請主播查詢，如果不是盜圖，我立刪文喔！」而叢慧芸看了哭笑不得，回說：「什麼叫做『如果不是盜圖』，就真的是被盜圖呀」。

叢慧芸被網友盜照在日本交友社團發文。（圖／翻攝自主播 叢慧芸臉書）

叢慧芸更說自己雖然穿了Tiffany藍，但英文名字根本不叫Tiffany，「雖然以前去日本旅遊時，常被誤以為是日本女生，但照片被意外拿去交友，應該不會有人上當吧！」引來粉絲笑回：「詐騙集團有品味~懂欣賞~應該有不少日本人被騙了~連我都想按加好友了」、「我一直以為妳才25歲」、「慧芸美女姐姐，很快日本的歐兜拜（摩托車）店就會搶裝新垣慧芸擋泥板喔！」、「台灣-內湖宋慧喬，日本-新垣慧芸，可以喔！」。

叢慧芸發文。（圖／翻攝自主播 叢慧芸臉書）

而叢慧芸上月才抱怨職場水逆事件，自嘲「和我當同事心臟要很大顆」，分享一天內因為她一個轉身出了三大包，第一次轉身咖啡灑一地，連白色高跟鞋都被沾到顏色，第二次轉身衣服釦子竟然脫落，讓她急著找服裝師救火，最後一次午餐前她以為今天終於可以平安度過，又因別人呼喚轉身，不只包包掉地，喜歡的粉餅也摔壞了，讓她直言完全晴天霹靂。