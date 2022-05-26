TVBS新聞部昨(25日)傳出主播內鬥風波，3名女主播遭指私下霸凌另一位資歷淺的女主播，不僅對她潑灑液體，還剪壞受害女主播的衣物，故事曲折有如宮鬥戲碼，但電視台否認有此事，傳聞原本高層有意快刀斬亂麻，直接開除3位加害者，但新聞部副總詹怡宜出面求情，才讓3女被留下，稍早詹怡宜回應此事，低調表示不方便說，新聞內容也與事實不符，「多數TVBS新聞同仁都好好認真的報導新聞。」

昨傳出TVBS女主播之間心結嫌隙嚴重，甚至有3位女主播一同欺凌另1位女主播，其他主播代為報警，但TVBS回應沒有此事，截圖所述的內容不實，沒有霸凌案，也沒有主播發現後報警，至於警方介入的傳聞也是子虛烏有的謠言，「部分主播之間確曾有過小糾紛，但已處理。」

傳聞指出，被害主播被討厭主因其來有自，因她私下會擺陣燒符咒，被其他同事發現後感到不悅，才會丟東西到受害者播桌上，希望破除陣法。而消息曝光後，傳聞其中1位加害主播因認罪，維持原本職位，其他2人則被調到其他組別，受害的女主播也繼續留在原時段的播報崗位。

據《三立新聞網》報導，求證TVBS新聞部副總詹怡宜，問她關於目前公司內部情形及是否有意藉此整頓內部風氣？她指出這件事跟目前報導所寫的不符，大多數同仁仍盡心盡力在自己工作崗位上播報新聞，其他的細節她不願多談，只因「不想傷害到任何同事」。