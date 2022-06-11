童星出身的「寇弟」寇爾史普洛茲（Cole Sprouse），因為主演迪士尼影集《小查與寇弟的頂級生活》（The Suite Life of Zack ＆ Cody）讓他從小就成為少女們的夢中情人，雖然是童星出身，但他長大後完全沒有走歪，反而愈來愈帥，被許多少女視為偶像，近日他曬出一張自拍照，背後的鏡子意外讓他全被看光光。

寇爾史普洛茲從小演搞笑喜劇，「冷幽默」搞怪成為了他的特質之一，平時除了分享生活日常，還專門開了一個Instagram帳號，分享粉絲們試圖偷拍他的照片。近日他在Instagram和粉絲分享一張自拍照，畫面中他留著山羊鬍，一頭棕色捲髮有些凌亂，乍看下他裸著上半身，看起來非常有男人味，不過仔細一看，寇爾史普洛茲身後有面大鏡子，反射出他的全裸背影，臀部似乎用修圖軟體開啟豐臀效果，搞怪行為讓網友全部看傻。

照片中還看到「條狀物」，疑似不小心露鳥，寇爾史普洛茲寫下：「早安，我的宣傳團隊」，似乎暗示自己的公關團隊可能要處理這張照片的發酵，還是預測可能會成為新聞焦點。粉絲們也留言回應：「這是你發過最好的照片」、「這張照片你P了多久」、「我要把這張收藏起來」。

寇爾史普洛茲是童星出身，大學卻選擇了一個豪無相關的科系「考古系」，還曾在保加利亞挖到酒神戴歐尼修斯的面具，他談到自己的主修領域是考古遺跡，花五週時間，工具是一支牙籤還有湯匙，分享當時挖到面具的心情既興奮又恐懼。