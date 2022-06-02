松岡茉優為巴比的姐姐「比娜」一角配音。（摘自松岡茉優IG）

蟬聯日本票房雙週冠軍，日本賣座超過26億的《哆啦A夢》劇場版系列最新作品《電影哆啦A夢：大雄的宇宙小戰爭2021》以宇宙為故事舞台，描述大雄意外認識了來自畢利卡星，體型小巧的外星人巴比，並在哆啦A夢的幫助下穿越宇宙展開守護畢利卡星的冒險，目前在大陸上映6天，已賣破4200萬人民幣（約1.8億台幣），榮登六一檔冠軍，也將於今年7月15日在台上映日語原音版與中文配音版本，陪大小朋友們一起歡樂過暑假！

該片找來在《電影哆啦A夢：大雄的月球探測記》中負責演出一職的山口晉擔任導演，並與以《交響詩篇艾蕾卡7》聞名的編劇佐藤大聯手打造全新的故事劇本，更和日本頂尖CG製作公司「白組」合作，利用現代3DCG技術創造出「超越動畫的演出」的觀影體驗，讓這部改編自1985年同名劇場版的《電影哆啦A夢：大雄的宇宙小戰爭2021》更加進化。還找來近期演唱《SPY×FAMILY 間諜家家酒》片頭主題曲的日本人氣樂團「Official髭男dism」獻唱主題曲〈Universe〉，主唱藤原聰也興奮地表示：「哆啦A夢是我從小就很熟悉的動畫，對於這次能扛下演唱主題曲的責任，我感到非常榮幸。」

除了固定的配音班底水田山葵、大原惠、嘉數由美、木村昴、關智一之外，這次還特別力邀《半澤直樹》「顏藝之王」香川照之與《小海女》松岡茉優獻聲，擁有豐富配音經驗的2人是首度參與《電影哆啦A夢》系列的演出，香川照之透過逼真的聲音演技，展現出本作反派角色「吉魯摩爾」恐怖殘暴的一面。松岡茉優透露，從小看哆啦A夢長大的她，童星時代拍攝落淚的場面時，如果怎麼樣都哭不出來，她會想著《哆啦A夢》中各種令人感動的場面，眼淚就會自然而然流下來。這回松崗茉優為巴比的姐姐「比娜」一角配音，是電影版的原創角色，充滿無窮的溫柔與力量，非常具有魅力，也帶給她十足的勇氣。

《電影哆啦A夢：大雄的宇宙小戰爭2021》描述暑假某一天，大雄撿到的一個小火箭裡，竟然出現了巴掌大的外星人巴比，巴比是位於銀河系彼端的小行星「畢利卡星」的總統，為了逃離叛軍的魔爪而來到地球。為了多了解巴比和「畢利卡星」的一切，哆啦A夢和大雄一行人使用道具「縮小燈」將自己縮小，很快地便與巴比成為好友。但是叛軍的鯨型宇宙戰艦還是來到了地球，為了捉回巴比，叛軍不惜對大雄一行人展開攻擊。深具責任感的巴比為了不牽連大家，決定獨自挺身而出對抗叛軍。為守護最重要的朋友和他深愛的故鄉，哆啦A夢一行人決定朝畢利卡星出發。