陳湘琪、陳以文主演《修行》將隨兩岸電影展在北京展映。（兩岸電影展提供）

第13屆兩岸電影展日前公布大陸影片場次表之後，今（2日）再公布於北京放映的台灣電影片單，包括獲得去年獲得金馬8項入圍肯定的《詭扯》，陳湘琪、陳以文影帝后飆戲堪稱演技教科書的《修行》，還有溫馨療癒系奇幻電影《嗨！神獸》及犯罪懸疑電影《複身犯》，還有2部台灣數位修復的經典之作首次在大陸放映，包括大家所熟知由已故國民阿嬤文英阿姨配音的經典動畫《魔法阿媽》和郭南宏導演的武俠經典傳奇《一代劍王》都將於北京中國電影資料館小西天藝術影院放映，不過因疫情影響，原定6月9日展映將順延至7月3日至13日放映。

兩岸電影交流委員會代理主委朱延平導演表示，今年前往北京展映的台灣電影風格迥異，卻是呈現出近年來台灣電影蓬勃發展的活潑樣貌，有奇幻的《詭扯》、有溫馨的《嗨！神獸》，有懸疑犯罪的《複身犯》，更有寫實的《修行》可以看到影帝影后大飆戲，除了新片之外，特別安排了兩部經典放映，1998年的動畫經典《魔法阿媽》在去年完成了4K數位修復，1968年的武俠經典《一代劍王》也在今年初數位修復首映，能夠重新見到這些台灣電影史上經典的作品亮麗重現，更能讓大陸影迷了解台灣電影的發展脈絡，是非常有意義的一件事情。

主辦單位也同時公布了台北影展的相關活動，除了文宣DM改採快報的形式鋪點發送，今年影展也特別訂製「懷舊美好」的復古電影燈箱，限量8個，只要一人購買5場以上不同場次的影展票券，就有機會參加抽獎，往年在售票前夕舉行的「兩岸電影沙龍」將於6月10日晚上7點於誠品書店松菸店3樓Forum登場，也於KKTIX網站同步開放報名，邀請到了資深電影工作者張士達、吳文智以及影評人膝關節一同跟大家分享今年參展影片的特色。

而自片單公布以來一直備受關注的開幕片《懸崖之上》，影展也特別規劃了「影展首映口碑場」活動，將以免費索票入場的方式，回饋多年來支持兩岸電影展的影迷。此外，最具人氣期待的粵劇電影《白蛇傳．情》，影展也特別邀請到知名電影學者、同時也是去年金馬評審團主席的黃建業老師舉辦一場戲曲電影專題的講座，將於6月18日下午14點30分《白蛇傳．情》場次的映後，與現場觀眾大家聊聊傳統戲曲在大銀幕上的創新與融合，限定購買該場次的影迷參加。

第13屆兩岸電影展將於將於6月17日至6月22日於誠品電影院展開為期一週的放映，並將於6月11日中午於ibon售票系統全面啟售，北京的台灣電影展映也因疫情將順延至7月3日至13日於北京中國電影資料館小西天藝術影院放映，影展售票以及活動已全部公布，有關售票、活動及索票等細節方式，就請上「兩岸電影展」Facebook官方粉絲專頁洽詢。