日本星二代32歲男星柄本時生曾演出夯劇《AV帝王》，昨(1日)遭日媒爆料，他已和女星妻入來茉裡悄悄離婚；兩人於2年前宣布結婚喜訊，在入來茉裡30歲生日前提交結婚申請，年齡相仿的柄本時生只比女方大4個月；夫妻倆因疫情遲遲未舉辦婚宴，未料如今感情已畫下句點。

柄本時生雖然其貌不揚，家族成員卻星光閃閃，父親是《半澤直樹》男星柄本明，大哥是性格演員柄本佑，大嫂則是《小偷家族》影后安藤櫻。柄本時生日前在談話節目《徹子之部屋》受訪，鏡頭前暢談家人，但卻獨避談妻子入來茉里，日媒今揭露原來他已低調離婚。

柄本時生2年前在入來茉裡30歲生日前2天提交結婚申請，兩人於2008年合作FBS電視劇相識，2019年再度合演《海之金魚》後成為好友，並以結婚為前提開始交往，然而兩人結婚後卻遲未辦婚宴，至今女方肚皮未傳出好消息。外傳入來茉裡因自覺知名度不高而備感壓力，加上婚後兩人聚少離多感情生變，最終決定和柄本恢復朋友關係。

柄本時生2019在日劇《我要準時下班》曾飾演吉高由里子的同事，在去(2021)年的《真凶標籤》則演出雜食系YouTuber，在Netflix夯劇《AV帝王》（日名《全裸監督》）也曾演出一路從助導被拳打腳踢成長的知名AV導演，常追日劇的觀眾肯定對他的臉不陌生。