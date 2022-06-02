王宥忻老公翁承旭（左起）、王宥忻帶著羊駝為好友陳妍霖開店站台。（焦糖楓提供）

王宥忻帶著水豚君為好友新店開幕站台，相當可愛。（羅永銘攝）

「財富女神」王宥忻今（2日）帶著羊駝麥可和水豚君到焦糖楓樂華店擔任一日店長。她與老公結婚15年感情甜蜜，她分享夫妻經營之道是坦誠相待，她說，之前曾有員工傳「我想你」訊息給她老公，後來她和該員工直球對決，請對方以後不要再傳曖昧簡訊。她還笑說，大老婆要走小三的路，才能讓小三無路可走，並舉例自己私下會跳艷舞給老公看，增添夫妻生活情趣。

王宥忻熱愛動物，最近在上寵物溝通師訓練課程，也有帶麥可給寵物溝通師諮詢，「麥可說他不喜歡羊駝，喜歡高大的馬」，她為養寵物費盡心思，家裡十幾萬的窗簾被水豚君咬破，只好訂製咬不破的窗簾，最近還花了3週時間馴服水豚學會親親。

由於和焦糖楓創始人陳妍霖是舊識，王宥忻今特別帶羊駝和水豚君一起到好友新店站台助陣，吸引大批媒體及粉絲拍照，王宥忻說，陳妍霖是個很愛學習、非常上進的老闆，做一件事情總會去思考如何把小細節做到更好，所以能從一開始的串燒推車，到現在準備上市上櫃。

陳妍霖則分享正啟動百萬年收計畫，跟VFT未來職業學堂合作，希望讓二度就業、單親、弱勢族群也有機會創造百萬年薪。她計畫3年展店60間，也提到因疫情關係，很多人都晉升寵爸寵媽，所以該店以寵物友善主題為賣點，「我們本身都非常愛動物，歡迎主人帶寵物們來時，我們會免費招待一份雞胸肉，讓更主人有意願帶寵物來用餐。」