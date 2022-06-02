女星季芹和王仁甫結婚超過16年，婚後育有一對寶貝兒女，是演藝圈模範夫妻檔之一，兩人還一起斜槓經營YouTube個人頻道當YouTuber，好感情眾所皆知；季芹近年把長髮剪短，一度是耳下3公分的造型，就已讓長髮控的王仁甫崩潰，最近她興奮地曬出激短新髮型，粉絲一看狂刷留言「仁甫哥會生氣吧」。

季芹昨（1日）在IG分享新造型，她問大家剪成這麼短，又染成很仙的粉色系，「可以嗎？？！！」照片中季芹原本耳下3公分的髮型，變得更短，像是小男孩頭，看起來更年輕有活力；最後她也在透露因為夏天很熱，寫上「夏天必備」和「短髮」標籤，還不忘笑說，「長髮控不要看」。

原來去（2021）年季芹把多年長髮剪成妹妹頭，幾乎到耳下3公分而已，就引起熱烈討論，當時她就自曝，「這樣會太短嗎？但是我好喜歡哦，老公回家可能會昏倒」；隨後季芹就放上王仁甫見到她新髮型，瞪大眼睛盯著手機，相當震驚的畫面，讓眾人都知道王仁甫是個長髮控。

粉絲看到季芹頭髮越剪越短，在大讚她是和短髮和粉色系髮色外，底下留言都很關心王仁甫，「仁甫哥會生氣吧！不過這粉色好美，芹姐超美的」、「有通知妳老公嗎？」、「仁甫哥崩潰中」、「女生看當然覺得很OK啦，但老公應該在生悶氣吧」、「仁甫哥他還好嗎？」、「仁甫哥還好吧？不過芹姐真的很適合短髮」、「太短了，比仁甫哥頭髮還短」。