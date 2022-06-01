隨著確診康復的人數增加，台北晶華酒店鎖定康復者在隔離後想外出度假、好好吃喝一頓的心情，即日起至6月30日推出「元氣回歸-康復者假期」1泊2食住房專案，2人成行、每房4999元起，內含價值4972元的柏麗廳雙人自助晚餐及早餐歡迎全台康復者前來晶華度假，用美食療癒心靈，打出史上最優惠價格的亮點吸客。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，此次推出的「元氣回歸-康復者假期」1泊2食住房專案，是結合了館內的超人氣自助餐廳以及寬敞舒適且令人安心的住宿環境，為康復者設計的專屬優惠，除了表示滿心的關懷外，也鼓勵康復者自在回歸日常生活。房客僅需出示數位新冠病毒健康證明等相關證明，即可適用；此外，訂房加購高鐵除了享全台最低7折的獨家優惠外，每房加碼再獲贈精選紅酒乙瓶。

房客不需要為住宿期間的餐食煩心，同時又能自在使用飯店內的露天泳池、三溫暖、健身房等多項休閒設施，晚間更可以至全台北市唯一的池畔星空電影院觀賞每日精選電影，讓康復者可以藉由晶華規劃的吃、喝、玩、樂全包式城市假期，舒緩緊繃許久的心情。