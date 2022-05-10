走在台北信義商圈街道上，每當逛街逛累，是否苦於無處可邊休息、邊享受飲品紓緩疲憊感？知名飾品品牌 vacanza 期望讓每個人感受生活中假期篇章，將既有的台北信義威秀門市翻新設計，打造全新「假期茶時光 vacanza x SOMA」，並開賣SOMA特色飲品。

複合店12日正式開幕，飲品以SOMA經典茶歐蕾為發想並添加鮮乳，量身打造假期限定新系列飲品，售價90元起，店面則運用質感奶茶色為主調，提升消費者購物空間體驗，挑選飾品之餘亦可沈浸愜意氛圍。

vacanza期許在忙碌的都市中一隅提供舒適且質感兼具的角落，店門外的座位設計以階梯形式呈現，創造隨意而坐的輕鬆休閒感，當逛完飾品後，可以點一杯鮮奶茶坐在階梯上，邊喫茶休息、邊佩戴剛挑選的戰利品，沉浸於微假期感的悠閒美好時光。「假期茶時光」承襲著「假期咖啡町」的「無框架座位」設計理念，將座位無限延伸至信義區街頭，不僅僅可以在階梯座位享受片刻的假期感，亦可帶著鮮奶茶到威秀中庭，觀看街頭藝人演唱、表演。