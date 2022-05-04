女友想要「能放一輩子」的禮物，網友卻嚇壞了！1名男子被女友要求送禮物，女友說希望是能放一輩子的東西，但不要包包、項鍊、口紅、化妝品，因為她自己就能買，讓男子好困惑，男子發文問網友，網友則直接突破盲點喊「兄弟，快跑啊，她想要的是不動產」，也有人笑說是靈骨塔、核廢料、塑膠袋等。

有網友在臉書「爆廢公社」分享1張貼文截圖，1名男子被女友要求送禮物，但女友說「不要送我香水，我想要能留下來的東西」，女友說相水用完就只剩下瓶身，她希望是可以放一輩子的東西，男子則回覆說在想什麼東西能放一輩子，女友接著又說不要包包、項鍊、口紅、化妝品。

男子被女友要求禮物，女友說希望是能放一輩子的，但不要包包、項鍊、口紅、化妝品，讓他好困惑，網友直接突破盲點「快跑啊，她想要的是不動產」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

女友說「包包、項鍊、口紅、化妝品我都能自己買」，要求男子送點別的，男子事後將2人對話曝光，尋求其網友的意見，就有1名網友直接點破「兄弟，快跑啊，她想要的是不動產」，截圖曝光隨即引發討論。

網友紛紛留言「靈骨塔、骨灰罐，除了這個我想不到了」、「保麗龍或塑膠做的收納盒吧」、「直接送她離開」、「我家有一袋用過的塑膠袋，有需要的話可以支援你」、「有沒有考慮送核廢料，這個可以擺上一萬年以上的」、「烏龜吧，可以養個三輩子左右」、「送她一巴掌，相信女人即便失智也不會忘，夠放在心裡一輩子」、「戒指啊，暗示的那麼明顯」、「送她一個孩子」。