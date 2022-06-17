吳慷仁大尺度演出。（翻攝自Netflix）

吳慷仁為戲脫了。（翻攝自Netflix）

吳慷仁正面開腿超養眼。（翻攝自Netflix）

林柏宏裸上身緊貼柯佳嬿。（翻攝自Netflix）

比莉、賈靜雯、柯佳嬿揪一個月內找結婚對象 。（Netflix提供）

Netflix年度全球獨家愛情喜劇《媽，別鬧了！》自從釋出部分預告和花絮後便讓觀眾沸騰，賈靜雯與吳慷仁CP裸身床戲可看到吳慷仁全裸，魅惑眼神超殺，手捧著賈靜雯的雙腳後還爬向害羞的賈靜雯，賈靜雯飾演的姊姊如蓉更讚嘆：「你可不可以有一份不要那麼性感的工作？」吳慷仁飾演的學長摸著胸口對如蓉回覆說：「抱歉！」畫面讓人產生無限想像。而林柏宏也赤裸上身緊貼柯佳嬿，柯佳嬿還大讚：「他一點都不軟！」網友讚嘆預告「訊息量超大」、「吳慷仁好猛」、「太想看」。

當觀眾沉浸在歡樂和眼睛吃冰淇淋的節奏時，畫風一變比莉對賈靜雯怒吼：「不要阻止我幸福！」更拿起菜刀丟向賈靜雯，讓賈靜雯傻眼怒回「你拿菜刀丟我？我是你女兒！」呈現出親子間相愛又相殺的矛盾。憂歡派對和小虎隊的經典歌曲〈新年快樂〉音樂一下，喚起不少人的青春，柯佳嬿一句「怎麼有辦法確定，對方就是那個對的人？」更道出不少人對於婚姻的疑惑和未知。

比莉在《媽，別鬧了！》中是「荒唐有理，追愛拼命」的最佳典範，不顧兩個女兒的反對，堅持在交友網站上物色男伴，不僅在網路上聊天，還會實際約會感受相處的感覺，對此比莉表示：「我們都知道交友網站很普遍，但沒想過媽媽也可以這麼酷吧？」

導演表示爸爸一角特別請到寇世勳出演是一圓全民媽媽的夢想，她開玩笑說「其實小時候我媽很喜歡寇世勳，我就跟媽媽說想要找寇哥演戲，我媽就說就他長得跟我爸很像，我心想哪裡？根本不像！不過連作者跟作者妹妹也覺得他們的爸爸長得像寇哥，作者認為寇哥背影真的很有爸爸的感覺，所有人都覺得寇哥像大家的爸爸，他真的是國民爸爸無誤。」

《媽，別鬧了！》劇情輕鬆有趣，故事來自於一家三個勇敢以自己的方式追愛的女人，她們失去生命中最重要的男人——爸爸（寇世勳 飾）之後，一起療傷、在成長和戀愛課題找尋自己存在的價值。史上最鬧媽媽玫玫（比莉 飾）與40歲未嫁大女兒如蓉（賈靜雯 飾）、20歲常介於單身與非單身小女兒若敏（柯佳嬿 飾），三人因父親的驟然離世陷入巨大的傷痛，即使母女三人在一屋簷下，心卻沒有真的生活在一起，玫玫在因緣際會下決定終結終日哀怨的生活，出發找尋可以陪伴終生的男人，並把自己給嫁掉。

《媽，別鬧了！》預計於2022年7月15日 Netflix 全球獨家上線。