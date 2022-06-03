好萊塢明星強尼戴普（Johnny Depp，強哥）與安柏赫德（Amber Heard）2016年傳出婚變，不久強哥就因家暴醜聞工作盡失，為了爭回名譽，雙方互告毀謗，昨(2日)判決出爐，男方獲得壓倒性勝利，7項控訴全部成立，女方須賠償賠1500萬美元（約4.4億台幣），消息曝光後引來大批網友向強哥恭喜，但美女主播簡立喆卻坦言過去親自訪問過強哥，擔心「吸毒酗酒」問題因此有被漠視的可能。

簡立喆說強哥和安柏這回的世紀官司透過網路在全球放送，掀起不少討論，也讓強哥的螢幕魅力再度被重視，成為先前被輿論壓垮的強哥最有力的反攻，但也因此強哥的不少驚人語錄沒被外界抨擊，反倒被推崇，提到飲酒和服藥習慣時，強哥曾在庭上說：「快樂時光有限制時間嗎？」、「我給朋友吃（毒品）是希望他可以安靜一點..」，用搞笑的方式增加其合理性。

簡立喆發文。（圖／翻攝自簡立喆Liza臉書）

簡立喆坦言，不論如何這些不良習慣都是公眾人物的最糟示範，過去她曾看過強哥的「鏘」樣，除了紅毯活動大遲到，現身時還狀態極差，無法說出完整的句子，必須靠保鑣架走，才得以避免活動失控，當時只有一家日本官媒順利訪到強哥，事後簡立喆和日媒的翻譯聊天，對方透露，「強哥不知所云的程度到他不曉得怎麼翻譯，只能自己用『掰』的，根本不是強尼戴普的回答。」

簡立喆坦言看過強哥脫序的樣子。（圖／翻攝自簡立喆Liza臉書）

簡立喆強調，自己從小就是強哥的粉絲，也曾聽說強哥拍戲時需要靠耳機提醒台詞的傳聞，直到當天親眼看到強哥脫序的樣子，讓她更是心痛，她希望強哥勝訴後也能重新出發自己的人生，斷絕過去酒精跟藥物對他的危害，給影迷更多正面影響力，其他網友也回：「小勞勃道尼過去也曾吸毒，克服毒癮，重回銀幕，鋼鐵人造就新的未來。希望強尼戴普也會重新振作」、「希望酗酒跟嗑藥的部分能有所節制，不然年紀大了也是傷身呀」、「看了那麼多針對這場官司的見解，覺得主播的見解最中肯」、「妳點出一個重要的點，希望這麼有才華的強哥，不要被酒跟藥控制了，會很可惜」。

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