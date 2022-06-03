美女主播高毓璘有「主播界洪曉蕾」的稱號，上個月確診新冠肺炎，目前已康復回歸主播台，但疑似胸悶等3大後遺症全中，讓她坦言相當崩潰，昨(2日)發文透露兒子突喊耳朵痛，由於處於疫情高峰，讓她格外緊張，沒想到老公帶去耳鼻喉科看診時，結果居然糗大了，讓一票網友全都笑翻。

高毓璘前天聽到兒子說耳朵痛，由於正處於疫情高峰期，讓她相當擔憂是否確診，便要老公緊急帶去看耳鼻喉科，沒想到醫生診斷結果出爐，居然是「耳屎太多」導致耳朵痛，讓她尷尬表示：「真的很抱歉欸！我真的不知道要定期挖耳屎這部分，可是我也不敢弄啊」，也藉此機會詢問廣大網友「想請問大家，哪裡有專業幫小孩掏耳朵的」。

高毓璘兒子突喊耳朵痛，老公帶去耳鼻喉科看診結果竟是「耳屎太多」。(主播 高毓璘臉書)

對此，網友紛紛回應：「耳鼻喉科，專業又安全」、「好像還是找醫生處理比較好」、「定期交給專業的醫院醫師處理就可」、「新手媽媽好幫手，寶貝的電動吸耳器很安全」、「專業服務很多。還有分成人價、兒童價」、「藥妝店有賣黏的很好用」、「固定一個月去耳鼻喉科掛號..他們用儀器吸取..比較不會刮傷耳膜」。

高毓璘目前已康復正式上工，但日前發文表示「一早就不舒服，頭暈目眩，就算躺在床上也是天旋地轉，測了血氧，還好是正常值，但不管怎麼躺、坐都暈，最後吃了暈眩藥才恢復」，更透露出現「頭暈、頭痛、胸悶」等3大後遺症症狀，讓她急忙詢問網友能否推薦專治暈眩的中醫來改善症狀。