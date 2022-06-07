有意爭取國民黨提名參選桃園市長的國民黨前北市議員羅智強，昨晚突然宣布退出桃園市長選舉，震驚外界，而羅的子弟兵、國民黨台北市議員參選人楊植斗隨後也在臉書，對此發表了看法，引發大批網友留言。

羅智強昨（6日）一早表示不再向張善政獻策，引起外界議論紛紛，揣測羅是否可能脫黨參選；連媒體人「工程師看政治」當時還曾研判，羅智強似乎話中有話，後續值得觀察。但昨晚羅智強突然就在臉書寫下「一個人的成全，好過一群人的糾結」等話，閃電宣布退出桃園市長選舉。

曾擔任羅智強議員辦公室主任，是羅親自點名接手其在北市議員服務工作的國民黨台北市大安文山區議員參選人楊植斗，昨晚也在臉書寫下了「嚥下的是委屈，餵大的是格局」，為羅智強加油打氣。

對此許多網友也在楊植斗的貼文留言，有些網友留言「強哥的犧牲小我完成大我，如此氣度一定會永遠讓台灣百姓銘記在心的」、「這才是我們認識的羅智強，植斗你也要加油！」、「植斗一定要選上才不會辜負強哥栽培你，加油啊！」表示肯定。但也有網友留言道「黨的格局要更至高方能引領黨員往前，永遠要黨員提升格局，以後黨還會有戰將嗎？」、「不公平的競爭制度，讓年輕人沒有希望」、「最差勁的是黨主席」替羅智強打抱不平。