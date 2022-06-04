葉元之扮「強泥戴普」拍影片諷防疫亂象 改編王心凌《愛你》大酸蔡政府

現在台灣本土疫情爆發，連續多日確診數破萬，讓民眾人心惶惶，因此國民黨新北市議員葉元之就在自己個人的YouTube頻道上傳了一部嘲諷時事的影片，影片中用最近打贏官司案的好萊塢影星強尼戴普來模仿，變身成「強泥戴普」，來諷刺蔡政府動不動就告人民及隱匿疫情等事件，最後葉元之更改編歌星王心凌經典歌曲《愛你》，直言「鬼話少說一點」，酸度爆表。

國民黨新北市議員葉元之。(中時資料照)

從影片中可以看到，葉元之模仿的「強泥戴普」先是回應了行政院長蘇貞昌說要查辦藝人郭彥均的事件，他表示「台灣政府用告人的方式讓人民不敢講真話」，他覺得這是他應該要學習的技巧，更狂酸「也許蘇貞昌覺得死10多位小孩沒有很多，但這數字在美國就覺得很多」。

他甚至還拿出美國總統拜登的毛小孩過世，蔡英文總統馬上發文哀悼，但葉更嗆，說不定拜登覺得「干你屁事」，蔡英文就是不關心台灣小孩，台灣人要學習和這種總統「共存」，不要再逼她。葉元之更嗆，蔡英文根本不關心疫情，他也提到，蔡英文說五月會進一億快篩，現在也沒有到貨，可見對防疫不了解。

最後葉元之更用歌星王心凌經典歌曲《愛你》來改編，來代表他的心，其中歌詞為「OH BABY真話多說一點，鬼話少說一點，表現多一點點，讓我能真的看見；謊話少說一點，賭爛你不只一天，你閃邊，能讓台灣度過疫情」，此舉也讓許多網友紛紛留言表示「元之議員太強了，被議員耽誤的模仿王，太厲害啦...」、「葉先生你把事實說的太有趣了」、「滿滿的台灣價值」、「實在太有梗了」。