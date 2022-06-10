現在對於2022年底的九合一選戰，各政黨都摩拳擦掌的準備，而民進黨也傳出似乎打算派出陳時中和林智堅，分別參選台北市與桃園市市長，但前扁辦主任陳淞山今（10）日發表評論認為，現在民進黨上位領導者犯了「靠勢」、「傲慢」、「居高臨下」的領導毛病，此舉恐將會導致年底選戰重演2018年慘敗的覆轍，他也呼籲現在錯估形勢又自亂陣腳的民進黨領導高層，必須儘速的導正，並做出正確的選擇。

根據《美麗島電子報》的報導中指出，陳淞山直言，現在中央防疫指揮官陳時中已經越來越「自我膨脹」到不可收拾，雖然兩年以來的防疫表現不算太差，但現在「24小時火化」的政治爭議讓他成為「甩鍋失格」的鐵證，而民進黨高層卻把陳時中放在參選直轄市長的梯隊，這似乎是想用「全黨挺一人」的政治豪賭來掩飾現在的防疫亂象。

至於新竹市長林智堅，陳淞山認為是個年輕有為的政治人才，但政治的路還非常長遠，他在新竹市未任滿而轉換跑道參選桃園市長就是個錯誤的政治選擇，最後只會「裡外不是人」，畢竟當初已經是大動作為了「竹竹併」而放棄選大新竹市長的人，現在弱勢為了黨內選舉需要，而去參選桃園市長，這將是自打嘴巴的矛盾行為。

因此不論是台北或是桃園，陳淞山直言，正在錯估形勢自亂陣腳的民進黨領導高層，需要儘速加以導正，不論是對上國民黨提名的台北市立委蔣萬安或是前行政院長張善政，民進黨都應該派出「在地化」的政治菁英或是準備好的人選來備戰，因此他也期待民進黨的高層領導可以做出正確選擇。