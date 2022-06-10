恩恩案延燒，1922轉案到疾管署北區管制中心的關鍵143分鐘成恩恩爸釐清重點。但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨稱，1922是發包委託民間經營，不有公權力。立法院國民黨團總召曾銘宗上午引述法條批評，「陳時中你錯了」。

曾銘宗表示，行政程序法規定，受行政機關委託行使公權力的個人或團體，在委託範圍內視為行政機關；刑法規定，受依法委託從事公共事務者視為公務員，所以1922執行勤務時就是法律上所稱公務員，當然有公權力。

曾銘宗更直指，恩恩爸打1922求援，但1922竟在168分鐘後才通報新北市衛生局，過程中毫無作為，1922有行政責任，也有刑事責任。

對民進黨以府院黨之力砲轟新北市政府在恩恩案中失職，曾銘宗反問，基隆染疫兒童轉院6小時，處理過程衛福部所屬的基隆醫院與基隆市政府有相當疏失，才應盡快依行政院發言人羅秉成講的立案行政調查，不要雙標。

曾銘宗批評，至昨天為止，已3584位國人因染疫死亡，昨天單日死亡211人還創單日新高，民進黨政府這時不做好防疫工作，還為轉移防疫失敗焦點打擊、抹黑地方政府，在打選戰與認知作戰，超級可惡，嚴厲譴責。

國民黨立委葉毓蘭表示，恩恩案發生時，就醫規定是2020年3月中央規定的禁止自行前往就醫，才延誤就醫，責任在誰？4月19日恩恩過世，就修改為緊急就醫時以救護車為原則，其他遵守衛生局指示，4天後再修改就醫條件。

媒體訪問質疑，國民黨團引基隆2歲幼童案是要救新北市長侯友宜。曾銘宗反問，現在黨政軍與綠營側翼全在打地方政府，國民黨連反擊都不行？這什麼世界？把事實澄清也不行？這是中華民國立法院，民進黨號稱的民主國家。

對行政院長蘇貞昌稱，以要求將1922通聯記錄提供恩恩爸，也呼籲新北市消防局也要趕快提供。曾銘宗回應，新北市政府怕蔡政府抹黑，已把所有資料給檢調，建議中央也把相關資料移給檢調，一起依法偵辦，蔡政府敢不敢？

國民黨團副書記長洪孟楷質疑，1922若沒有公權力，今年5月能要求350位現役軍人支援防疫？有辦法徵收頻道全國聯播宣傳防疫政策？有辦法讓衛福部動起來，與民政、警政系統連線？陳時中說一個謊，要用100個謊來圓。

國民黨團副書記長李德維也反問，過去幾年衛福部與中央流行疫情指揮中心把1922當成民眾的生命線，呼籲人民生命有危急救打1922，但昨天陳時中卻甩鍋稱1922只是外包、沒有公權力，那民眾打1922有何意義？