日前TVBS爆出新聞部主播內鬥風波，雖TVBS昨(26日)再度發出聲明澄清報導均與事實不符，但仍引來許多美女主播或是媒體界人員爆料，由媒體人轉型成為作家的「莎莉夫人」今稍早則在臉書分享為何主播要爭時段？她表示競爭是殘酷的，如果主播沒被安排在好的時段就沒人看，「更直白地說，被安排在這種垃圾時段播報，女主播妝容再美也遇不到豪門小開正在看電視。」

近日TVBS傳出3位女主播疑似霸凌1位女主播風波，起先傳出主因是爭時段，但另有媒體報導與被分配到的時段無關，4女之間本來就不和。今稍早「莎莉夫人」則分享其實每家新聞台的主播之間都有鬥爭，最常見的真的就是爭時段引發的糾紛。

莎莉夫人發文。（圖／翻攝自莎莉夫人的工作生活札記臉書）

「莎莉夫人」說，電視台的黃金時段是晚間6、7點新聞，通常是新聞台的一姐，也就是皇后地位的主播獲得，其次中午12點的午間新聞，像是皇貴妃，其他人只要有固定的播報時間，就代表至少有些地位，像是「常在」、「答應」的位階，因此沒有固定時段的人就是主播組中最沒安全感的一群人，通常都會被安排到「垃圾時段」，臉蛋妝容再美可能都無法被小開看到，

此外，「莎莉夫人」也說，電視台中年紀比較大的主播也算是沒有安全感的一群人，有的人會暗自垂淚年華老去，有的人則會將矛頭指向新進主播，她更透露許多的電視台一姐平時都會進廠維修，但別以為身處皇后地位就高枕無憂，「我看過一位晚間新聞的女主播懷孕快生了，也不敢請產假」，最後還是撐到播報完才坐救護車去生小孩。

「莎莉夫人」進一步透露，曾在澳門工作時聽說大陸籍女主播為了爭時段不惜去泰國求九尾狐仙佛牌，她的對手後來聽說樹精佛牌更靈，也去求了樹精佛牌，而求了狐仙佛牌的主播不服氣，便就在桌上開始擺陣，最後求了樹精佛牌的主播贏了，因為她到處散布對手的謠言，稱她養小鬼、精神異常，但最新的消息是該家電視台近來發不出薪資，因此也沒有主播想鬥了，紛紛離職，「所有你曾經在乎的、以為不能失去的，隨著物換星移都會成為夢幻泡影」。