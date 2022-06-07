台灣本土疫情升溫，不但確診數每日都好幾萬例，死亡人數也仍維持在百人以上，民怨不斷。而根據《美麗島電子報》於5月30日公布的5月國政民調表示，蔡英文的負面聲浪飆高5.6個百分點來到44.8%，行政院長蘇貞昌的施政滿意度，相較於上月下滑6.9個百分點，為43％，引發討論。

《美麗島電子報》從5月25日至5月26日就設籍全台各行政區的20歲以上民眾進行調查，一共取得1070人，在95%信心水準之下，抽樣誤差為正負3%。此次調查，是以中華電信公司住宅電話簿為基礎建置的電腦資料庫為抽樣架構，經「等比分層隨機抽樣」後，再藉由「隨機跳號」（random-digit-dial）替換門號末兩碼，作為實際播出的電話號碼。

民調顯示，蔡英文的施政滿意度下滑6.1個百分點，來到49.9％，負面評價則提升5.6個百分點為44.8％；而行政院長蘇貞昌的施政滿意度，和上月比起來，下滑了6.9個百分點來到43%，負面評價則提高4.8個百分點來到48.5％，上述數據進行交叉分析後顯示，中彰投以南、或60歲以上、或國小以下學歷、或泛綠群眾等超過半數信任蔡英文，而台北市及桃竹苗與基宜花東離島、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾超過半數不信任蔡英文。值得注意的是，桃竹苗以北與基宜花東離島、或50至59歲等群民眾，上月調查顯示，信任蔡英文的多於不信任，但本月則呈現逆轉。

而從好感度來看，民進黨相較於上月下滑2個百分點，來到43％，負向評價則提高3.9個百分點來到44.2％；國民黨則相較上月上升5個百分點，來到27.5％，負向評價則下滑4.5個百分點來到55.4％。從防疫工作表現來看，有11.7％的民眾認為比去年進步；13.4％認為兩年表現一樣好；4％覺得兩年表現一樣差，64.5％認為比去年退步；陳時中的滿意度也從原先的63.9％下滑到48.9％，不滿意度則從33％提高至47.6％。