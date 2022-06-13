蔡總統臉書10日貼出民進黨「蔡英文＆DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」專訪中研院生醫所兼任研究員何美鄉的內容；何美鄉在訪問中提及台灣是全球6個負超額死亡國家之一（即防疫措施有效，使得疫情期間的死亡率比非疫情期間更低）、要打破挑選疫苗品牌的迷思，並重申她一貫主張的「群體免疫」。結果引發正反意見的爭辯。

值得注意的是，世衛組織統計台灣的負超額死亡率只到4月30日，之後，台灣新冠疫情就大規模爆發，目前世衛並未更新資料。

5月疫爆後，何美鄉成為民進黨宣傳「群體免疫」的樣板學者，5月18日民進黨邀請她報告，並在會後受訪時提到，打疫苗加上自然感染就有持久抗體（綜合免疫力），民進黨主席蔡英文在會中聽完她這項論述後，還說要「借用」。

不過，有越多越多的研究顯示，新冠確診後還是會重複感染，而且重症及死亡率還會上升。胸腔暨重症科醫師黃軒12日在臉書分享美國的研究指出，確診者隨著感染次數增加，中重症及住院率都會升高，提醒不應追求重複染疫，疫苗接種才是獲得保護力的王道。

黃軒指出，美國密西根大學於2020年3月至2022年1月研究美國退伍軍人健康管理局（VHA）所屬171家醫療中心和1112處門診超過30萬名的確診者，其中包括重複感染者，發現以下現象：

１。初確診共308051位，其中19%是中重症，需要住院。

２．二次確診者共9203位，其中17.0%是中重症，需要住院。

３．三次確診者共189位，其中25.9%是中重症，需要住院。

「宅神」朱學恒11日直言，「總統府是不是找不到真正的科學家了？」他還批蔡英文找來的這位科學家，錯誤宣傳omicron重症比例。

其實，要透過自然感染或打疫苗達到群體免疫，非常困難。台大兒童醫院院長、感染科醫師黃立民指出，感染新冠病毒（或打新冠疫苗）後的3個月內，大約50%的人的體內免疫力就會下降到無法再次抵擋感染，而所謂群體免疫必須要讓70%的人在一定時間內同時具有免疫力；「誰能夠讓所有人在3個月內，同時自然感染或是同時接種疫苗？」黃立民反問。

黃立民指出，在目前新冠大流行期間，也許在某個時間點，有70%的人具有免疫力，但過了5至10天，比例就下降了，因此，要穩定維持群體免疫是很困難的。

還好，新冠輕症比例高，台灣是萬分之14左右，黃立民指出，即使群體免疫難以達成，防疫的日子難過，但只要我們提高疫苗覆蓋率、準備充足的專用藥物、維持醫療量能，還是能防止重症及死亡。

對於防疫專家呼籲將新冠的傳染病等級由5類降至4類，黃立民認為「可以討論」，畢竟新冠的輕症比例高達99%，與伊波拉、禽流感相比，危害程度低多了。

但對於「解封就在高峰時」、現在就全面解封的主張，黃立民態度保留；他認為，新冠防疫降級與全面解封是兩回事，不可混為一談。