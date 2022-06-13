大陸國台辦13日發布答記者問，針對蔡英文近日在「哥本哈根民主峰會」上散佈「台獨」言論，大陸國台辦發言人馬曉光表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，敦促丹麥有關機構充分認清台灣問題的高度敏感性和支持台獨分裂活動的嚴重危害性，恪守「一個中國」原則，停止為民進黨在國際上謀獨提供便利和舞台。

馬曉光也說，民進黨慣於打著民主的幌子在國際上招搖撞騙，拉攏某些國家的反華勢力，借助所謂的智庫平台散佈台獨主張，從事分裂國家的行徑。而民進黨在島內不斷打擊異己、鉗制言論，民主是假，謀獨是真。

總統蔡英文10日應「民主聯盟基金會」（AoD）邀請，在「哥本哈根民主高峰會」以「台灣：全球民主聯盟不可或缺的夥伴」為題發表視訊演講，提及儘管威脅與日俱增，台灣和烏克蘭一樣，不會屈服於壓力，決心捍衛我們的國家和民主的生活方式。

蔡英文指出，貿易投資合作仍將是共同抵禦及因應威權主義的關鍵支柱，並表示台灣的高科技領域，在建立安全的全球供應鏈上可扮演重要角色。