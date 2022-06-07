大陸2022年高考7日開考，上千萬學子奔赴考場。也讓學生和家長對「高考房」的預定需求再度走熱。但稍早傳出西安一酒店推出3699元（人民幣，下同）的高考套餐房，在另一團購平台上也有3699元享4天3晚入住的豪華中高考房引發網友熱議。

根據澎湃新聞報導，後續發現包含西安、洛陽、蘇州、盤錦等多地市場監督管理局，都在官方微信公眾號中發佈提醒告誡函，規範中高考期間酒店賓館市場價格秩序，維護廣大考生及家長的合法權益。

例如6月1日，西安市場監管局在官方微信公眾號發佈《關於規範高考、中考考試期間酒店賓館市場價格行為的提醒告誡函》，提醒酒店賓館經營者應嚴格遵守法律法規，嚴格做好明碼標價，且不得借高考、中考之機以牟取暴利為目的，大幅度提高價格；不得散佈漲價謠言或利用其他手段哄抬價格。

而蘇州市場監督管理局也同樣在官方微信公眾帳號發佈類似的相關通知。另外也看到包含像韓城市、日照市、滁州市也於近日相繼發布類似的規範中高考期間酒店賓館價格行為提醒告誡函。