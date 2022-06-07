學運世代VS.蔣家後代！林佳龍指「轉型正義是有天命」邀對談 蔣萬安：民主時代只有民意

民進黨積極表態參選台北市長的林佳龍，今參訪中正紀念堂常設展前受訪前表示，姓不姓什麼不應該是原罪，也不應該是資產，他想邀請國民黨台北長參選人蔣萬安，「他是有天命的」；期待來一場，學運世代跟蔣家後代來談心。

他還強調，選舉除了選舉議題，也是對公共議題討論，蔣萬安已是參選人；民進黨還沒有提名，不該停止。選舉是生活的日常，

林佳龍今受訪指出，來參訪這個展覽，是因為策展人是他的朋友，這個主題也自己我有關，中正紀念堂在學運時代確實是一個空間，也是時間在此交會。

他說，蔣萬安最近也在談轉型正義，蔣是很有代表性的人物，他也是野百合時代的代表，蔣萬安是蔣家後代代表，相信兩人可以誠實面對歷史，共同走向未來，也想邀請蔣萬安坐下來談，大家都是中生代，可以為台灣奠定更好的民主基礎。

他說，蔣萬安4月提到中正紀念堂重新定位要從更高度角度看待，建議把中正紀念堂改為台灣建設紀念館，這都是很值得肯定，已經邁出第一步，但6月時蔣萬安又提到，中正紀念堂既有基礎不容改變，但也點到可以增加一些新的元素，在蔣萬安兩次談話中，可以看到蔣萬安有企圖做一些突破，是個開放議題，可能遇到反彈又退回去。

他認為，但兩人若可坐下來，談台灣過去與未來的發展，應該很有意義。他也期許蔣萬安，台灣的歷史應該是「人民」，不分先來後到、族群，甚至不分統治者跟反抗者，都是這土地上人民的一部分，從人民史觀及人權追求，作為奠定基礎的元素，「我認為，開放、平等及自由三元素可以作為普世價值」。

他還表示，姓不姓什麼不應該是原罪，也不應該是資產，蔣萬安的身份可以為台灣民主發展最後一哩路，轉型正義來代言，「他是有天命的」，身為蔣家後代，若能走出來，這個社會在轉型正義裡的和解，會有貢獻，期待來一場，學運世代跟蔣家後代來談心。