年底台北市長選戰，被台北市長柯文哲欽點接班的台北市副市長黃珊珊，至今卻仍掛親民黨籍，遭到民眾黨內非議，國民黨台北市長參選人蔣萬安也酸她「我不會背棄栽培我的政黨」，遭黃珊珊反批「只想政黨利益」，國民黨北市議員參選人詹為元開酸，那她一到選舉就跳船換黨是怎麼回事？是想著如何透過政黨來成就自己利益？

黃珊珊黨籍爭議延燒許久，她下午赴民眾黨台北市黨部首場黨員見面會時，再次被問到會不會加入民眾黨，但黃強調自己「有娘家」也有「一起打仗的朋友」，還要大家把傳統政黨概念放下，不要畫地自限，要爭取所有人支持，還說黨意不能凌駕於民意，黨意也不能凌駕於良心。

對此，詹為元稍早在臉書表示，很多時候政治人物都在講幹話，以今天黃珊珊回應蔣萬安稱不會背棄自家政黨時說，「心裡只有政黨利益的人才會一直想政黨利益，民意不能凌駕黨意，若每天只想政黨利益，有一天會被民眾看破手腳。」這段話聽起來正氣凜然，但實際上狗屁不通。

詹為元認為，政黨當然有利益，但更重要的是這個黨的核心價值，才是吸引民眾以及供民眾選擇的參考。如果黃珊珊這段話成立，那她一開始就該選擇無黨籍參政。但為什麼她參加過新黨、親民黨、在立委選舉時選擇跟蔡英文總統與民進黨合作？

詹為元更酸，如果政黨利益真的對黃珊珊來說不重要，「那她一到選舉就跳船換黨是怎麼回事？」、「還是她的確想的不是政黨利益，而是想著如何透過政黨來成就自己利益？」