台灣邊境檢疫新制「3＋4」今正式上路，前3天先在防疫旅館居家檢疫，但後4天若想回家自主防疫，則須地方政府同意，遭外界批評偷襲地方、累死基層，台北市副市長黃珊珊直言，這的確對地方政府造成很大困擾，尤其自主防疫沒有所謂管理問題，那到底要管還是不管、抓到後能不能開罰，呼籲中央能給地方明確規範。

北市府下午舉行防疫記者會，黃珊珊坦言，新制確實讓地方政府碰到很大困擾，主因是民眾只在入境時，寫下前3天的檢疫地址和相關規畫，後面4天地方政府就要去追當事人會到哪去，昨天已要求防疫旅館和市府做好配合。

黃珊珊強調，後4天中央規定的是「自主防疫」，意思是民眾可以出門、可跟一般正常人一樣，所以也沒有所謂管理的問題，也沒有電子圍籬，「這的確對地方政府造成很大的困擾，到底要管還是不管？」

黃珊珊說，昨天她也請北市民政局正式發函至中央，詢問假設民眾沒有回旅館，也沒說第4天住哪是否可以開罰，如果沒有開罰的話這些都是白費，還是希望中央能給明確規範，給地方政府一個完整的規定會比較好執行。

此外，「大鑫資訊公司」涉嫌進口中國黑心快篩，混充美國製造出口的富樂快篩試劑，最後遭到檢調搜索，相關人員收押禁見或交保候傳，外界憂心黑心試劑恐留下民間，黃珊珊證實，北市消防局近期有買到10萬劑黑心快篩，目前都還沒有發出去，已經要求局處直接退貨。