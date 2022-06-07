行政院長蘇貞昌今日上午前往基隆望海巷漁港，參加海科館「潮境方舟1號」啟航儀式，他談到未來如果沒有做行政院長，將效仿冒險家堀江謙一，學習駕駛帆船，繞行台灣一圈。

日本83歲海洋冒險家堀江謙一，3月27日獨自駕駛小型帆船，從美國舊金山啟航，6月4日抵達日本紀伊水道，創下全球最高齡「獨駕帆船不靠港」橫渡太平洋紀錄。

蘇貞昌表示，看到日本有名83歲男子，剛從美國經舊金山大橋出發，獨自駕駛帆船安然抵達日本，創下世界紀錄，相當有感；他說，自己距離83歲還差8歲，如果沒有做行政院長了，也要學習如何操作帆船。

蘇貞昌指出，自己不敢從台灣駕駛帆船到美國，也沒有能耐，但也希望擁有一台帆船，繞行台灣一圈；他提及，23歲曾騎腳踏車環島，現在想83歲駕帆船環島，「也是我的志願」。

他說，人生有夢最美，不要只有小小的選舉，要想大大的台灣、想大大的世界，這樣才會好。最後，期待海科館新船下水，「帶著我們乘風破浪」，不出海怎麼能看到海天壯闊，不航向大海怎麼會知道天寬地廣，只有小小腦子算選票，不好，應該要有大大的志氣，讓台灣更好，讓台灣跟世界接軌。