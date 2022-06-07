針對大學招聯會宣布114學年起分科測驗加考數學乙，國教行動聯盟表示，「很遺憾」、「無言」，因為他們希望明年就將國文、英文及數學乙納入考科，以兼顧各種考生權益；台大則表示，台大商管、人文社會學系未來也會採計數學乙，以招到更多元學生。

國教行動聯盟理事長陳鐵虎說，分科測驗只考數學甲、不考數學乙，那是在鼓勵自然組學生跨考，對社會組考生相當不利。因此，他們一直主張，如果今年來不及，最遲明年就要將數學乙、國文科及英文科納入分科測驗，才能兼顧不同領域考生的權益。

「很遺憾，分科測驗到114年才加考數學乙。」陳鐵虎說，教育部及招聯會對社會組考生沒有同理心，才會延到114學年才將數學乙納入考科，之前會有3年的社會組考生，在選擇大學科系上受到很多限制。

因為今年分科測驗不考數學乙，所以像台大等許多頂大的商管學系在考試分發時採計學測數學A或分科測驗數學甲成績，社會組學生被拒於門外。此外，數學A和數學甲的題目都比較難，頂大學系如果設數學A或數學甲頂標或前標的招生門檻，最後可能面臨招不足學生的窘境。

台大副教務診陳林祈說，今年分科測驗沒有數學乙考科，所以台大一些商管或人文社會學系改採學測數學A或分科測驗數學甲的成績，但這可能造成收進來的學生愈來愈是理工或自然組傾向，這沒什麼不好，但多數學系希望學生要多元，他們也要招社會組的學生。

北一女數學老師吳銘祥說，108課綱對於高中數學學習有很大的解構，讓不同需求的學生，學習不同難易度的數學。但今年到113年分科測驗不考數學乙，許多社會組高三生就不選修此科，甚至改去讀公民與社會中的數學（如經濟學），這很不正常。因此，分科測驗加考數乙，可讓學生數學學習回到108課綱的初衷，「我很開心看到這樣的轉變」。

不過全國教師工會總聯合會理事長侯俊良則說，108課綱的數學乙比以前的數學乙難很多，如果納為分科測驗的考科，那教育部應該做好配套措施，以讓高中生可以更適性的學習。