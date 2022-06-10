國中會考各科等級人數百分比。（林志成翻攝）

台師大心測中心今公布今年會考成績，國文、英文、數學、社會及自然等5科得C的比例，全部比去年下降，教育部「減C政策」見成效。不過學者表示，在評閱數學科試卷時，有考生竟然將4的18次方真的乘開，這是「讓人不可思議的作答方式」，此種技能對他們未來恐怕沒有幫助。

台師大心測中心統計，今年會考國文、英語、數學社會及自然等五科得C的考生比例，分別是13.80％、27.83％、26.69％、13.80％及20.62％，跟去年的14.61％、28.20％、26.97％、14.60％及22.36％相較，全面下降。

國中會考從103學年開始辦理，剛開始前幾年數學科及英語科得C的人數約占1／3，引起外界批評，要求政府挹注更多資源，把後段學生拉上來。

台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，比較103學年和11學年國中會考成績得C比例，數學、社會與英語科降低幅度分別為6.7、6.2與5.9個百分點，降低幅度最大，自然科與國文科分別降低4.6、3.5個百分點。

不過負責評閱數學科試卷的台師大數學系教授謝豐瑞表示，今年數學科非選擇題有兩題，每題滿分3級分，答案對未必得3級分、答案錯也有機會得到3級分，端看考生是否有「完整寫出解題過程」及「詳細解釋」。

謝豐瑞說，非選擇題第二題撲克牌題，題目給出60億介於那個範圍的上下界，要讓學生換成以2或4為底的指數進行比較，但卻有不少考生，竟然直接把4的18次方乘開，它是一個11位數的數值，這解數學的方法「不可思議」，因位學生具有這種技能，對未來生活沒有幫助。

英語科方面，曾芬蘭說，這幾年考生在英語科方面的比現確實有進步，但以今年來說，得B的人有50.47％，相較於國文、社會、自然等科均超過60％，還是低了些。不過隨著政府推動「雙語政策」，投入更多資源在英語教學，學校也更加強學生口說及讀寫能力，可望再提升學生的英語能力。

教育部國教署組長林祝里表示，近年投入更多資源，讓老師增能來提升教育品質，希望各種程度的學生都能進步；至於程度不好的學生，教育部則透過學習扶助的大型計畫以將他們拉上來。