韓國江原道政府教育院日前邀請台灣、日本、紐西蘭高中生針對相關議題進行國際交流活動，全台25校送件申請，僅苗栗君毅高中與台北中山女高獲選，君毅高中部師生今天表示，有幸代表台灣與不同國家師生交流互動備感榮幸。

為彰顯台灣在地球村所扮演重要角色，君毅高中選定臺灣科技強項，同時也是竹苗家鄉發展重點「人工智慧（AI）」為主題，期讓世界更了解臺灣如何運用AI改善生活，特別是在近年能源危機、疫情肆虐的情況下，台灣人民善用AI科技加速應變困境。

校方表示，起初學生的簡報資料，幾乎都是從網路收集而來，介紹內容稍嫌空泛，為了提升研究報告品質，同時讓學生從過程中充分學習、思辨、互動、溝通，研究報告指導老師分配每位學生選讀當前暢銷AI書籍，並鼓勵互相分享，最後再進行一場讀書討論會，最終選定能源與醫療的應用為主軸。

此外，英語指導老師不厭其煩地帶領學生練習口語表達、儀態與台風，同時為展現最佳樣貌，學生彼此自主性的互相提醒與要求令人印象深刻，最終完美的呈現，深獲與會各國、各校的讚許。

君毅高中校長林慶旺表示，世界日新月異，教育應該不一樣，許多人誤解新課綱，認為教育部把升學越弄越複雜，君毅高中部借力使力，除聚焦大腦科學外，近年把握高中優質化、國際教育、雙語教育、自主學習等各項計畫案申請，效果明顯呈現出來，君毅高中部學生積極參與了這些課本以外的活動，因為展現了學生的自主性，因此學習的效果更深刻，對學測成績更是相輔相成。

國際事務部主任永松大輔說，國際議題涵蓋層面廣，正好符應新課綱強調「跨域學習」的重要，藉由這次交流活動，君毅師生充分體現新課綱「自發、互動、共好」的核心精神，要成功進行國際交流，除需具備一定的語言實力外，同時更要加強專業素養與變通力。

他說，君毅高中部學生在短時間能成功達陣，充分發揮校本特色課程所培育的「大腦執行功能」以及高中部引以自傲「自主學習課程」展現良好成效，令人刮目相看。