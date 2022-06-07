雲149甲線今年3月修復通車後，經由華山前往樟湖村、草嶺村的觀光客多1倍以上，也有大客車行經，縣長張麗善（左二）今（7日）會勘單行道時遇到一部公車，她伸手招呼。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善（前排右二）在華山遊客服務中心聆聽村民與觀光業者的需求。（周麗蘭攝）

俗稱「草嶺公路」的雲149甲線今年3月修復通車後，經由華山前往樟湖村、草嶺村的觀光客多1倍以上，為把往來遊客也帶入華山咖啡園區，縣長張麗善今（7日）冒雨會勘，將挹注經費改善華山交通瓶頸點、協助店家門面拉皮、新設夜間步道。

位於149線的華山村，末端銜接通往樟湖風景區、草嶺風景區的149甲線，20年前華山咖啡園區曾風靡一時，後來受到森林公園旅遊風氣吸走遊客、近期又受新冠肺炎疫情衝擊，遊賞的觀光人數較少，大多是退休人員來爬山。

縣長張麗善上任後以修復921地震坍方中斷的149甲線為要務，歷經3年施工於今年3月完工通車，出乎意料帶動大量各地遊客從華山村經過，至少1倍以上。

華山村長李國和指出，每天看到上山、下山路過的客人這麼多，他唯一希望是把客人引入華山，讓華山情人橋成為年輕人與情人的人氣景點，休閒發展協會也一直在思考如何提供更好服務，感謝縣議員蔡東富、縣長張麗善關切。

華山休閒農業區發展協會理事長徐毓涵表示，盼望咖啡大街入口意象的照明設備加強；小天梯往情人橋的步道希望能做為夜間步道，使夜宿的客人可漫步；咖啡節的裝置藝術，日後可移到福華宮旁的咖啡大街。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，雲林縣府與交通部觀光處曾在草嶺村共同設置遊客服務中因，華山咖啡園區也有必要增設，將就地以目前的遊客中心轉型，提高服務量能。

縣長張麗善聽完簡報責成工務處改善華山村入口處雲210線單行道橋梁的截角，增加斷面以利大客車通行，並加設防護坡道；149線往雲149甲線沿途坎坷不平之處全面修復；另指示城鄉發處協助為華山村的大小景點畫龍點睛。

張麗善表示，為讓華山咖啡業者提升競爭力與服務，縣府編列1000萬元預算，只要業者願意自行規畫設計，拉皮費用縣府補助一半，縣府也會委託管理團隊輔導，使華山能增加雲林的觀光吸引力。