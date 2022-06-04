雲林縣政府為讓5至11歲孩子安心歡度端午連假，5月底開始進行兒童BNT疫苗校園集中接種，根據衛生局統計，表示目前已有逾1萬6000名兒童接種兒童BNT疫苗，加上之前的兒童莫德納疫苗，共有超過3萬名兒童接種，比率達8成以上，覆蓋率全國居冠;也全縣人口第一劑疫苗也慣於全國，勇奪兩項覆蓋率第一。

縣長張麗善今天也在臉書PO「文告訴全體縣民，端午節前我們完成了縣內所有的校園集中施打，連假期間也持續透過指定醫院診所，全力為鄉親接種疫苗。截止昨天為止，雲林縣在縣內全人口第一劑與5到11歲兒童疫苗的覆蓋率，都是本島最高。

張麗善也向孩子們溫情喊話，「不怕不怕，你最勇敢了！」並鼓勵父母們，孩子在父母的陪同下接種疫苗，雖然還是難免緊張不安，但最終都順利施打，家長們都可稍微鬆了一口氣。

對於辛勞的醫師、護理師、學校、衛生單位等各方的全力協助，張麗善也向大家打氣，「讓我們能夠一步一腳印落實防疫；我們會繼續堅守崗位，與大家一起對抗疫情。」