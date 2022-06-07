行政院長蘇貞昌面對兒童疫苗覆蓋率的質疑，表示只要確診，身體就有抗體。（張志康攝）

行政院長蘇貞昌7日上午赴基隆建德國小視察兒童疫苗施打狀況，被問到外界質疑總統蔡英文指兒童疫苗覆蓋率高達74.2％，但這個數字其實是加上確診兒童數後的涵蓋率。蘇貞昌並沒有正面回應，僅表示：「確診後就會有抗體。」並呼籲家長盡量讓孩子施打疫苗，完成保護。

蘇貞昌上午由衛福部長陳時中、教育部長潘文忠、基隆市長林右昌等人陪同，到基隆市建德國小視察兒童疫苗施打情況。同場的還包括民進黨籍立法委員蔡適應及民眾黨籍的立法委員邱臣遠。

建德國小今日施打總數約500餘人，蘇揆除慰問現場的醫護人員外，也與正施打疫苗的小朋友們閒聊。現場有小朋友號啕大哭，蘇貞昌還在旁安慰：「你最勇敢，是最棒的！」不過因為現場湧進的人太多，也有學生私下和同學說：「突然身邊衝進一堆大人，嚇我一跳！」

日前總統蔡英文表示兒童疫苗覆蓋率高達74.2％，但外界質疑這個數字是加計了確診兒童數後的涵蓋率。對此，蘇貞昌僅表示：「確診以後就會有抗體。」然後話鋒一轉指出，目前國內兒童疫苗、各種疫苗，我們量都很足夠，而現在學校也都恢復了實體上課，也都回歸校園施打。

蘇貞昌也向地方政府、教育部、學校，及第一線的醫護工作同仁致謝，並表示希望守護好孩子，並希望家長盡量地能夠讓孩子施打疫苗完成保護。

另外，對於總統蔡英文喊調基本工資，遭在野黨批評是選前的政治動作。蘇貞昌則是表示，自總統上任以來，年年從她上任以來，已經連續6年調高基本工資，這跟選舉、選前、選後無關，政府視整體經濟能力，為勞工做最優先考慮。